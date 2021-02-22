Ученые из США назвали безопасную норму потребления сахара

22.02.2021, 10:42, Разное

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Ученые из США рассказали о безопасной норме потребления сахара. Отмечается, сейчас люди в день могут съесть до 17 чайных ложек продукта, поскольку он присутствует во многой пище и напитках.

По словам исследователей, в рацион нужно включать 10% от установленной нормы калорий добавленных сахаров. Это значит, что женщине можно съедать максимум 24 грамма, а мужчине – 36 граммов продукта. Кроме того, важно ограничить потребление пищи, куда добавляется сахар: прежде всего, речь идет о газированных напитках.

Если в организм попадает много сахара, появляется риск развития ожирения, диабета, патологий сердца. Переизбыток данного продукта приводит к повышенной усталости, ухудшению состояния кожи, появлению кариеса на зубах.

Резкое прекращение потребления сахара также может привести к негативным последствиям. Не исключается, что у человека ухудшится настроение, увеличится тревожность, поскольку продукт помогает в выработке дофамина – гормона счастья. В данном случае также могут возникнуть проблемы когнитивного характера.

Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо пить много воды и начать употреблять несладкий чай со льдом. Если резко снизить потребление сахара, могут появиться головокружение, тошнота, усталость, желудочные спазмы, мышечные боли.

Источник: health.news