 

Елена Захарова пережила смерть дочери и развод благодаря работе

22.02.2021, 10:42, Разное
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Всегда улыбчивая и лучезарная Елена Захарова многое пережила в своей жизни, прежде чем ей удалось стать счастливой. Актриса потеряла маленькую дочь Анну-Марию и вскоре развелась с Сергеем Мамотовым, так как пара не смогла смириться со смертью ребенка.
В своем первом фильме москвичка Елена Захарова снялась в 16 лет, но проката в РФ не было, так как картину вывезли в Германию. Актриса окончила Щукинское училище, а на втором курсе снялась в ленте «Приют комедиантов». После этого ее начали приглашать известные режиссеры, а на данный момент в фильмографии артистки – более 100 ролей.

На фестивале «Кинотавр» в 2009 году актриса познакомилась с Сергеем Мамотовым. Спустя год Елена Захарова стала женой бизнесмена, а в 2011 году подарила ему дочь Анну-Марию. Счастливая артистка сразу начала показывать поклонникам семейные снимки, о чем вскоре очень пожалела. Когда восьмимесячная малышка заболела гриппом, молодые родители списали это на простуду. У нее не спадала температура, в результате чего начались осложнения. Когда Елена Захарова обратилась с дочкой к врачу, было уже слишком поздно. Девочка провела в реанимации шесть дней, но спасти ее не удалось.

Потеря ребенка стала для пары настоящим ударом. Актрису приглашали на различные ток-шоу, чтобы узнать о подробностях трагедии. Супруг не выдержал такой публичности, а к нему подключилась свекровь, которая обвиняла Елену Захарову в «пиаре» на трагедии. В результате, семья вскоре после смерти дочери распалась. Пережить этот период артистке помогли коллеги. Она вышла на работу спустя 10 дней после потери малышки.

Еще раз матерью Елена Захарова стала в 2017 году, но теперь она скрывает имя отца дочери и не показывает семью в социальных сетях. 45-летняя звезда признавалась, что она хочет родить еще одного ребенка.



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