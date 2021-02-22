Победа Лазарева в «Танцах со звездами» вызвала скандал в Сети

22.02.2021, 10:42, Разное

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По итогам 12-го сезона «Танцев со звездами» победителем шоу стали Сергей Лазарев и Екатерина Осипова. Однако лидерство именно этой пары некоторые зрители посчитали спорным, из-за чего оглашенные результаты вызвали скандал в Сети.

В интернете развернулись словесные баталии фанатов конкурса, многие посчитали достойными победы их конкурентов – Давида Манукяна и Дарью Палей. Блогер и рэпер вместе с вице-чемпионкой по танцам стали фаворитами практически с первого выпуска программы. Интерес к ним подхлестнул и роман Давы с Ольгой Бузовой. Кроме того, в последних передачах именно им судьи поставили самые высокие оценки. Многие поклонники хореографического шоу были уверены в том, что эта пара получит заветный кубок.

Ситуация изменилась после последнего тура: в финале исполнение танца Давидом Манукяном показалось жюри недостаточно хорошим. Из-за этого дуэт получил меньше баллов, что позволило Лазареву и Осиповой сместить предыдущих лидеров на второе место. Невысокая оценка судьями была аргументирована тем, что Дава в прошлом являлся профессиональным танцором, а значит, и требования к нему должны быть более высокими.

Такое решение не понравилось зрителям конкурса, свое возмущение они выразили в Сети. Комментаторы напомнили, что жюри телешоу и ранее знали о прошлом Манукяна, однако тогда его оценки не занижали. Но как только стала очевидной победа рэпера, судьи изменили свое отношение к артисту.

Источник: inforeactor.ru