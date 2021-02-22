На тестах заметили новый пикап Chevrolet Silverado

22.02.2021, 10:40, Новости дня

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Обновленный пикап Chevrolet Silverado 2022 в настоящее время проходит дорожные испытания.

В свою очередь, производителем указано, что до официальной премьеры никаких подробностей о транспортном средстве не озвучат. Напомним, актуальное поколение пикапа Chevrolet Silverado 2022 доступно с 2017 года, тогда как теперь появится более производительная версия с улучшенным дизайном. Распознать новинку Chevrolet Silverado 2022 можно по форме решетки радиатора, стильным фарам.

Предполагается, что под капотом автомобиля установят те же силовые агрегаты, что и у моделей Ford F-150 Raptor и Ram TRX. Не исключено, что в последующий период также состоится выход гибридной модификации пикапа, однако пока производитель не подтвердил этих слухи.