 

Ford озвучил дату старта реализации габаритного кросса Equator

22.02.2021, 10:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американская компания Ford объявила дату выхода нового полноразмерного кроссовера Ford Equator.

Автомобиль получил вместительный трехрядный салон, а также продвинутые технические параметры. Уже к середине весны паркетник появится в свободном доступе. Официальный показ автомобиля состоялся в январе, однако изначально в компании умалчивали сроки выхода кроссовера Equator. Обновленный экземпляр отличается решеткой радиатора, задними фонарями, светодиодной оптикой и другими элементами.

Из технических параметров важно указать 2-литровый бензиновый двигатель на 224 л.с. мощности. Также автомобиль получит 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. В продажу поступят модификации с передним или полным приводом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Разумков рассказал, есть ли сейчас возможность провести выборы в ОРДЛО

26.11 / В РФ создадут квантовый компьютер

16.09 / Мишустин подтвердил планы повысить акцизы на табак

25.01 / Тела погибших при пожаре на шахте в ноябре горняков обнаружены в Коми

24.06 / Путин на приеме для иностранных лидеров поднял тост за ветеранов и «наши победы»

07.08 / Россия увеличила золотовалютные резервы

09.12 / Бутусов о предложении Минобороны: Министерство перестало выходить на связь

24.01 / Украине нужно срочно отсоединиться от общей с Россией и Беларусью энергосистемы – Витренко

10.12 / Требование Техаса об отмене итогов выборов поддержали 17 штатов

02.07 / Серьезный пожар в центре Москвы потушен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска