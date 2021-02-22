Ford озвучил дату старта реализации габаритного кросса Equator
22.02.2021, 10:40,
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Американская компания Ford объявила дату выхода нового полноразмерного кроссовера Ford Equator.
Автомобиль получил вместительный трехрядный салон, а также продвинутые технические параметры. Уже к середине весны паркетник появится в свободном доступе. Официальный показ автомобиля состоялся в январе, однако изначально в компании умалчивали сроки выхода кроссовера Equator. Обновленный экземпляр отличается решеткой радиатора, задними фонарями, светодиодной оптикой и другими элементами.
Из технических параметров важно указать 2-литровый бензиновый двигатель на 224 л.с. мощности. Также автомобиль получит 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. В продажу поступят модификации с передним или полным приводом.
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