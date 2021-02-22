Раскрыты проблемы, с которыми столкнутся владельцы новой LADA Vesta 2021

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22.02.2021, 10:40, Новости дня
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Компания «АвтоВАЗ» намерена в следующем году выпустить обновленный седан Vesta.

На данный момент прототип новинки проходит тестовые испытания, однако уже анонсированы некоторые проблемы, с которыми могут столкнуться владельцы данной модели. В частности, в модели установят собственный мультимедийный комплекс, однако эксперты не уверены, что первое поколение системы окажется стабильным. Также здесь применят электромеханический привод «ручника», который сменить прежний рычаг.

Особенностью модели также называют применение светодиодной оптики, ремонт и замена которой обойдутся в более высокую цену. Вместе с тем пока разработчики не раскрывают всех достоинств обновленного седана Vesta для отечественного рынка.



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