“Фоточка, а на ней красоточка”. Dorofeeva широко развела ноги перед камерой

22.02.2021, 10:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) на своей странице в Instagram поделилась снимками, для некоторых из них она позировала, широко разведя ноги в стороны, а также сидя на коленях и лежа на спине. Певица позировала в постели.

“Голосуем. Ставь в комментах эмоджи, кто ты сегодня: “сестрица”, “львица”, “тигрица”, “сурок”, “ленивец”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Фоточка, а на ней красоточка”, – написал dodo_ofk.

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Dorofeeva является тренером нового сезона шоу “Голос країни” на “1+1”.

—