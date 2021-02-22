 

Свитолина осталась пятой ракеткой мира, Ястремская опустилась в рейтинге WTA

22.02.2021, 10:36, Новости дня
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22 февраля Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок в одиночном разряде.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила пятую позицию. На прошлой неделе она уступила в четвертом круге Australian Open.

Украинка Даяна Ястремская, которая отбывает дисквалификацию из-за обнаружения в ее организме запрещенных препаратов, опустилась в рейтинге с 29-го места на 30-е.

В сотне лучших теннисисток остается и украинка Марта Костюк. После проигрыша в первом круге Australian Open она опустилась с 78-й на 79-ю позицию.

В верхней части рейтинга также присутствуют украинки Катерина Козлова (109), Катарина Завадская (123), Леся Цуренко (145) и Ангелина Калинина (165).

Первой ракеткой мира остается Эшли Барти из Австралии.

В парном рейтинге WTA самая высокая позиция у украинки Людмилы Киченок – 46-е место. Первая – Арина Соболенко из Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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