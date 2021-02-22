Курс евро превысил 90 рублей

22.02.2021, 10:24, Новости дня

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Курс евро впервые с 12 февраля поднялся выше 90 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.10 мск понедельника рос на 28 копеек – до 74,36 рубля, курс евро – на 19 копеек, до 90,08 рубля, передает РИА «Новости».

На старте торгов курс доллара рос на 11 копеек, а евро снижался на 4 копейки.

Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,16% – до 62,86 доллара за баррель.

20 февраля курс доллара расчетами «завтра» утром в субботу опустился на 2 копейки – до 74,11 рубля, курс евро вырос на 3 копейки – до 89,86 рубля.