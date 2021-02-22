В Кремле пребывают в раздумьях, как поступить с Лукашенко – политолог Суздальцев

22.02.2021, 10:20, Разное

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По словам эксперта, в Кремле негативно относятся к главе Белоруссии. Президент так и не выполнил сочинские договоренности: реформа Конституции и транзит власти отложены на неопределенный срок. Москва пребывает в раздумьях, как ей быть дальше с Александром Лукашенко.

Суздальцев подчеркнул, что ситуация с белорусским лидером сегодня сложная. На предстоящей встрече с Владимиром Путиным глава республики, с одной стороны, будет объяснять, что ему незачем уходить, а с другой – попросит больше денег на социальную сферу и экономику.

Отметим, что еще 18 февраля Лукашенко опроверг данные о том, что собирается просить новый кредит у Путина. Глава Белоруссии заявил, что планирует обсудить с коллегой “некоторые направления двустороннего сотрудничества”. “Я не еду чего-то просить”, – отметил он.

Белорусскому лидеру не верит и политик Виктор Терещенко. По его мнению, на предстоящей встрече с коллегой Александр Лукашенко будет бить себя в грудь и утверждать, что он спас Россию, приняв удар оппозиционных сил на себя. Все это будет ради нового кредита.

В начале сентября Александр Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. По итогам встречи президент России сообщил, что Белоруссии будет предоставлен кредит в 1,5 миллиарда долларов. Значительная часть суммы пошла на рефинансирование старых задолженностей.