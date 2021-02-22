Daily Express – «манёвры у края космоса» — британские ВВС отработают атаку на российские и китайские спутники

22.02.2021, 9:52, Новости дня

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Недавно созданное Космическое командование Великобритании планирует провести новые тренировочные миссии с участием специально отобранных лётчиков-асов, пишет Daily Express. По данным издания, во время этих занятий истребители Королевских ВВС «Тайфун» должны будут симулировать нападение на вражеские спутники в случае потенциального конфликта с Россией или Китаем.



Reuters

Новоиспечённое подразделение британских Вооружённых сил вскоре может отправить истребители Королевских ВВС к «краю космоса», чтобы отработать уничтожение вражеских спутников. Об этом Daily Express сообщили высокопоставленные источники в Министерстве обороны страны.

Космическое командование Великобритании выбрало для проведения тренировочных миссий британских лётчиков-асов. Им предстоит научиться «бороться с китайскими и российскими военными и коммуникационными спутниками» в случае войны, отмечает издание.

Во время тренировочных полётов без вооружения пилоты истребителей «Тайфун» поднимутся на 40 тыс футов, а затем совершают вертикальный набор высоты в 20 тыс футов. Во время реального конфликта они должны будут взять на прицел вражеские спутники и выпустить по ним противоспутниковые ракеты на высоте 60 тыс футов, после чего вернуться на базу.

Источники издания в Королевских ВВС добавили, что Великобритания продолжает отстаивать в ООН ответственное поведение в космосе. В то же время, по словам собеседников издания, было бы «глупо не исследовать полностью возможности, необходимые для вывода спутников из строя».

О планах подготовки стало известно всего через две недели после того, как командир авиации Пол Годфри, опытный пилот «Тайфуна», был назначен первым главой Космического командования Великобритании, обращает внимание Daily Express.

Глава Королевских ВВС Майк Уигстон отметил, что разговоры о космосе как о возможной области военного противостояния по-прежнему считается «спорными». Вместе с тем, по его мнению, Вооружённые силы Великобритании должны относиться к угрозам функционированию спутников со всей серьёзностью.

«Будущий конфликт может не начаться в космосе, но я не сомневаюсь, что он очень быстро туда переместится. И он может быть даже выигран или проигран в космосе. Поэтому мы должны быть готовы защищать и, в случае необходимости, оборонять наши важнейшие национальные интересы», — подчеркнул Уигстон. «Мы уже видели, что такие страны, как Китай, РФ и другие, развивают противоспутниковые возможности»,— добавил он.

Великобритания всё ещё не обладает противоспутниковыми ракетами. Однако США используют эту технологию с 1980-х годов, когда одна из них была запущена с истребителя по старому метеорологическому спутнику.

Россия к настоящему моменту продемонстрировала два типа космического оружия. Во-первых, это противоспутниковые ракеты прямого восхождения, запускаемые с земли; во-вторых,

космическая система, которая якобы «была запущена с одного из спутников», считает издание.

В прошлом году Пентагон подтвердил, что у Китая уже есть ракеты наземного базирования. По сведения американского ведомства, они могут поражать спутники, движущиеся по «низкой околоземной орбите», напоминает Daily Express.

Современные противоспутниковые ракеты США SM-3 могут быть установлены на британских «Тайфунах». «Преимущества наличия противоспутникового оружия на корабле или самолёте в том, что вы можете запускать его из любого точки», — обращает внимание научный сотрудник аналитического центра RUSI Джастин Бронк.

Но даже если Великобритания закупит SM-3, из-за длины ракет их придётся размещать под крыльями «Тайфунов», что может вызвать проблемы с распределением веса. Поэтому, по мнению Бронка, необходимо выявить возможные проблемы с асимметрией на симуляторах управления истребителем.