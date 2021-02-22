Профессор Яшин рассказал о предупреждающих онкологию продуктах

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22.02.2021, 9:50, Разное
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Профессор Яков Яшин пояснил о продуктах, которые способны предотвратить рак. Практически ежедневно люди употребляют пищу, которая, напротив, провоцирует развитие онкологии.
Когда человек готовит мучные и мясные блюда и нагревает продукты выше 120 градусов, в них начинают формироваться канцерогены. Они провоцируют процессы мутации в клетках, а это является предпосылкой рака. В то же время есть определенные продукты, способные блокировать данное негативное воздействие.

На сегодняшний день ученым известны тысячи веществ, обладающих противораковой активностью. Если в организм попадает большая часть из них, снижается риск развития онкологии, в том числе, молочной железы, желудка, предстательной железы. По словам профессора, противораковым воздействием обладает виноград, красное вино, фрукты, ягоды, зеленый чай, какао, оливки и оливковое масло, помидоры, красная рыба, водоросли, соя, горчица, лен.

Что касается кофе, то долгое время считалось, что этот напиток негативно отражается на сердечно-сосудистой системе. Ученые в ходе проведения последних исследований опровергли данный факт. Оказалось, что напиток оказывает защитное действие, препятствуя развитию рака печени и груди.

Источник: aif.ru



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