 

Ученые обнаружили связь между изжогой и смертельной болезнью

22.02.2021, 9:50, Разное
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Изжога может оказаться ранним симптомом таких смертельных болезней, как рак гортани и пищевода. Само дискомфортное ощущение появляется из-за гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), отмечают исследователи из Американского онкологического общества CANCER.
Причиной изжоги становится попадание кислотного желудочного сока в пищевод. Иначе это ощущение называют кислотным рефлюксом, возникающим из-за желудочно-кишечного заболевания ГЭРБ, от которого страдают от 20 до 40% взрослого населения. При хронической изжоге у человека может развиться онкологическое заболевание.

В 1995-1996 годы сотрудники Национального института здравоохранения США и Американской ассоциации пенсионеров провели масштабное исследование, получившее название Diet and Health Study. В нем приняли участие 3,5 млн человек, чей возраст варьировался от 50 до 71 года.

Через 16 лет были получены результаты. Оказалось, что в начале исследования у 24% респондентов было диагностировано заболевание ГЭРБ. В общей сложности спустя 16 лет у 2108 человек были выявлены различные онкологические болезни гортани и пищевода. При этом в 17% случаев причиной рака становилась ГЭРБ. Сам риск развития рака при наличии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в два раза выше, чем у здоровых людей.

Источник: ria.ru



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