Регина Тодоренко объяснила причину установки брекетов

22.02.2021, 9:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская телеведущая Регина Тодоренко объяснила, почему она установила себе брекеты. На своей странице в Instagram знаменитость отметила, что она беспокоилась по поводу своего здоровья, поскольку состояние ротовой полости влияет на здоровье организма.

Поклонников Регины Тодоренко удивило такое решение, они полагают, что у телеведущей и так идеальная улыбка, которая не требует исправления. Сама 30-летняя артистка сравнила установку брекетов с «увлекательнейшим аттракционом». Кроме того, она совсем не руководствовалась эстетическими вопросами, когда их устанавливала. Наоборот, она стремилась избежать проблем со спиной и шеей, ведь нездоровая полость рта может оказывать негативное влияние.

Подписчики Регины Тодоренко в Instagram поддержали решение знаменитости. Некоторые пользователи отметили, что сами устанавливали брекеты в 30 и даже после 40 лет. А одна из поклонниц заявила, что она прочитала, будто из-за проблем с прикусом скелет человека может измениться кардинальным образом.

Источник: www.passion.ru