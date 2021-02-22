Volvo допустил дальнейшее повышение стоимости машин в России

22.02.2021, 9:48, Новости дня

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Представители шведского автогиганта Volvo озвучили прогнозы относительно возможности удорожания машин на российском рынке.

Отмечается, что за несколько месяцев весь модельный ряд в РФ подорожал на 10%, что существенно отразилось на уровне спроса на техники шведского предприятия. Один из руководителей местного подразделения Volvo указал, что причина такого решения состоится не только в утилизационном сборе, но и в курсе национальной валюты.

В нынешнем месяце также аналитики констатировали удорожание моделей Volvo, которые прибавили к основному ценнику около 100 тысяч рублей. Остальные параметры на данный момент остаются неизвестными.