Volvo допустил дальнейшее повышение стоимости машин в России
22.02.2021, 9:48,
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Представители шведского автогиганта Volvo озвучили прогнозы относительно возможности удорожания машин на российском рынке.
Отмечается, что за несколько месяцев весь модельный ряд в РФ подорожал на 10%, что существенно отразилось на уровне спроса на техники шведского предприятия. Один из руководителей местного подразделения Volvo указал, что причина такого решения состоится не только в утилизационном сборе, но и в курсе национальной валюты.
В нынешнем месяце также аналитики констатировали удорожание моделей Volvo, которые прибавили к основному ценнику около 100 тысяч рублей. Остальные параметры на данный момент остаются неизвестными.
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