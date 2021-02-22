Hyundai начала продажи обновленного кроссовера Santa Fe в России

22.02.2021, 9:48, Новости дня

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Известная марка Hyundai официально рассекретила на российском рынке рестайлинговую модификацию паркетника Hyundai Santa Fe.

Одновременно на рынок выйдут четыре комплектации, отличающиеся техническим оснащением и функционалом. Кроме того, в максимальной версии автомобиль выдает 249 л.с. мощности. Известно, что модель отличается от базовой модификации Hyundai Santa Fe стильной радиаторной решеткой, новыми дисками, а также формой головной оптики. Разработчики уделили внимание вопросам безопасности, применив новые системы, а также установили крупный экран мультимедийного комплекса.

Приобрести кроссовер Hyundai Santa Fe станет возможным по цене от 2,47 до 3,23 млн рублей. Предполагается, что рестайлинговый паркетник окажется более востребованным, чем предшествующее поколение автомобиля.