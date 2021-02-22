 

Hyundai начала продажи обновленного кроссовера Santa Fe в России

22.02.2021, 9:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Известная марка Hyundai официально рассекретила на российском рынке рестайлинговую модификацию паркетника Hyundai Santa Fe.

Одновременно на рынок выйдут четыре комплектации, отличающиеся техническим оснащением и функционалом. Кроме того, в максимальной версии автомобиль выдает 249 л.с. мощности. Известно, что модель отличается от базовой модификации Hyundai Santa Fe стильной радиаторной решеткой, новыми дисками, а также формой головной оптики. Разработчики уделили внимание вопросам безопасности, применив новые системы, а также установили крупный экран мультимедийного комплекса.

Приобрести кроссовер Hyundai Santa Fe станет возможным по цене от 2,47 до 3,23 млн рублей. Предполагается, что рестайлинговый паркетник окажется более востребованным, чем предшествующее поколение автомобиля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Ученые заявили о разработке коктейля из антител, который может заменить вакцину от COVID-19

13.10 / Попова сочла бессмысленным блокирование экономики из-за коронавируса

07.11 / В префектурах Москвы решено ввести систему чек-инов

19.09 / Яценюк заявил, что у Лукашенко паранойя и политическая шизофрения

10.02 / ФРГ предупредила о «геостратегических последствиях» отказа от «Северного потока – 2»

30.06 / Главврач Коммунарки предположил, кто выбросил медкарты умерших пациентов

29.07 / Онищенко рекомендовал не ездить в Турцию после открытия границ

17.08 / Коронавирусом в мире заразилось более 21,5 млн человек

08.10 / Нобелевскую премию по литературе получила американка Луиза Глюк

17.09 / Россия осудила скрытую передачу Франции и Швеции проб Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска