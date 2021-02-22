 

В Израиле закрыли пляжи из-за разлива нефти

22.02.2021, 9:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правительство Израиля советует гражданам избегать всех средиземноморских пляжей с севера на юг из-за загрязнения в результате разлива нефти, достигшей побережья страны. Об этом сообщило 21 января издание The Times of Israel.

Совместная рекомендация министерств здравоохранения, внутренних дел и охраны окружающей среды Израиля призывает население “не ходить на пляжи, чтобы плавать, заниматься спортом или отдыхать, до дальнейшего уведомления”.

Рекомендация распространяется на все пляжи от Рош-Ханикры на границе с Ливаном до Зикима на границе с Газой.

Причина разлива десятков тонн нефти, одного из самых серьезных экологических бедствий в Израиле за десятилетия, до сих пор неясна. Министр по охране окружающей среды страны Гила Гамлиель сказала 20 февраля, что разлив нефти был обнаружен примерно в 50 км от побережья неделю назад и что в этом может быть виновато одно из десяти судов, которые находились в этом районе в то время.

20 февраля несколько человек, которые вызвались принять участие в операции по очистке разлива нефти, были госпитализированы после вдыхания токсичных паров. К уборке разлива привлекли солдат.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / 235 украинцев находятся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса – СБУ

09.02 / Сканер штрих-кодов для Android стал жертвой рекламы

19.07 / Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»

07.08 / Лукашенко поделился единственным воспоминанием об отце

06.11 / Путин выразил соболезнования родным Жванецкого

10.10 / Во Франции столкнулись два самолета, погибли все, кто находился на борту

15.11 / Украина уступила Германии в матче Лиги наций УЕФА

11.02 / Несмотря на изначальный скепсис, российский «Спутник» всё же вышел на орбиту

20.12 / WSJ – из-за весеннего успеха в борьбе с пандемией немцы недооценили опасность COVID-19

27.07 / В РФ решили приравнять к наркотикам 11 новых веществ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска