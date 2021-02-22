 

В детсаду в Тернопольской области произошла вспышка острой кишечной инфекции – ГСЧС

22.02.2021, 9:44, Новости дня
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21 февраля в селе Джурин Тернопольской области у воспитанников детсада обнаружили кишечную инфекцию. Об этом 22 февраля проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“В селе Джурин Чертковского района в дошкольном учебном заведении лабораторно подтверждена вспышка острой кишечной инфекции у девяти детей (2014 – 2018 годов рождения), из них два ребенка находятся на стационарном лечении и семь детей лечатся амбулаторно”, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, состояние здоровья больных – удовлетворительное.

“Всего в детсаду находилось 16 детей. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий”, – отметили в ГСЧС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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