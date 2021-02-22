Критик Соседов дал совет «переставшей существовать» Алле Пугачевой

22.02.2021, 8:56, Разное

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Российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил, будто «Аллы Пугачевой больше не существует». Поэтому певице он посоветовал не выступать на сцене, ведь она не соответствует своему прежнему образу, который давно превратился в бренд.

На сегодняшний день Алла Пугачева практически не выходит на сцену. Исключение она сделала для своего 70-летнего юбилея и прочих памятных дат. Но даже эти выступления, по мнению Сергея Соседова, не соответствуют тому, что Алла Пугачева демонстрировала ранее.

Если в прошлом под «брендом Пугачевой» в первую очередь понимали рыжие волосы, балахон и поток энергии со сцены, то сейчас у певицы имеются «прилизанные куделечки и тонкие ножки». Сергей Соседов предполагает, что певица иногда может даже не осознавать, «где она стоит и что поет».

О своем недовольстве Сергей Соседов пояснил в шоу «Эмпатия Манучи». Он резко раскритиковал последний концерт Пугачевой, где, по его мнению, было слишком много фонограммы и различных телевизионных трюков.

Источник: slovodel.com