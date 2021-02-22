В сеть попали полные данные нового смартфона Galaxy A52

22.02.2021, 8:54, Новости дня

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В сети появилась инсайдерская информация о будущем выпуске бюджетного смартфона Galaxy A52. В частности, еще до официального анонса, запланированного разработчиком, были опубликованы полные данные об аппарате, который, по словам источника, должен стать логическим продолжением Galaxy A51.

В частности, инсайдер подтверждает, что базовая версия бюджетника будет поддерживать только 4G, так как получит процессор Qualcomm Snapdragon 720G. Однако, доплатив еще немного, покупатели смогут приобрести смартфон с поддержкой 5G и чипом Snapdragon 750G.

Разница в цене составит 80 евро. В первом варианте придется заплатить 349, во втором – 429 евро. Размер диагонали экрана SuperAMOLED составит 6,5 дюйма. Емкость аккумулятора – 4500 мАч. К нему в комплекте предоставят зарядное устройство на 25 Вт.