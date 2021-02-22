 

В Китае создали национальную систему спутниковой навигации

22.02.2021, 8:54, Новости дня
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Власти Китая сообщают о завершении работы по созданию национальной системы спутниковой навигации «Бэйдоу». По словам чиновников, ее будут обеспечивать 52 спутника, уже выведенных на орбиту Земли.

При этом для полноценного функционирования системы достаточно всего лишь 40 рабочих спутников. Так что космических аппаратов к КНР даже с избытком.

Как сообщают источники, в прошлом году Китай израсходовал на космические проекты около 400 млрд юаней, тогда как в 2019-м инвестиции составили только 345 млрд. Наличие национальной системы спутниковой навигации позволяет сделать страну независимой от зарубежных аналогов, особенно американской навигационной системы. В период, когда начинаются масштабные торговые войны, «Бэйдоу» не окажется лишней для КНР.



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