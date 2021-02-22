 

В Италии спасли туриста, который семь суток провел в горах со сломанной ногой. Ему помогла выжить собака

22.02.2021, 8:50, Новости дня
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В итальянских Альпах спасли туриста, который семь суток провел на открытом воздухе со сломанной ногой. По его словам, выжить ему помогла его собака. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба Альпийской службы спасения (CNSAS).

Об исчезновении 33-летнего мужчины сообщила его девушка 17 февраля. Она ожидала возвращения мужчины из похода 15 февраля.

Спасатели заявили, что нашли его с помощью вертолета 18 февраля в горах на высоте 700 метров на северо-востоке Италии. Он был покрыт листьями, но с воздуха спасатели сумели рассмотреть одеяло из фольги, которое лежало рядом. По их данным, телефонная связь там отсутствовала.

В ведомстве рассказали, что турист был голодный, на теле были ушибы. 

Мужчина отметил, что со сломанной ногой смог добраться до ручья, чтобы не умереть от жажды. Все время с ним был его пес. 

Ранее турист ходил в подобные походы, останавливаясь в горных сторожках или временных убежищах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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