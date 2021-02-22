 

На жительницу Нидерландов упала часть двигателя пролетавшего над ней Boeing 747

22.02.2021, 8:50, Новости дня
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20 февраля в Нидерландах на пожилую женщину в городе Меерссен упала часть двигателя грузового реактивного самолета Boeing 747-400. Об этом со ссылкой на представителей пожарной службы сообщило издание NL Times.

Женщина получила не опасные для жизни травмы.

Другие обломки попали также на автомобили.

Скриншот: 1Limburg / YouTube

Представитель пожарной службы рассказал, что местные жители “были шокированы”, когда увидели пролетающий по небу самолет с горящим двигателем.

Издание отмечает, что Boeing следовал из аэропорта Маастрихт Ахен в Нидерландах в американский Нью-Йорк.

В аэропорту рассказали, что самолету опасность не грозила, так как он может “прекрасно лететь” даже на одном из четырех двигателей.

Причина пожара в двигателе пока неизвестна. Эксперты предполагают, что в него могло что-то попасть и повредить лопасти турбины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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