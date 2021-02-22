Стало известно о смертельной опасности изжоги

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22.02.2021, 8:36, Новости дня
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Ученые выяснили, что с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, одним из проявлений которой является изжога, связан высокий риск развития рака гортани и пищевода, свидетельствуют данные исследования, проведенного в США.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – желудочно-кишечное заболевание, которым страдает от 20 до 40 процентов взрослого населения развитых стран, передает РИА «Новости» со сылкой на журнал американского онкологического общества CANCER.

Как отмечается в исследовании, заболевание возникает, когда кислотный желудочный сок забрасывается в пищевод. Это явление, которое называется кислотный рефлюкс, или изжога, вызывает повреждения тканей пищевода и гортани, а при длительном воздействии может привести к развитию рака. К такому выводу пришли американские ученые под руководством доктора Кристиана Абнета (Christian Abnet) из Национального института рака, входящего в систему Национальных институтов здравоохранения США (NIH).

Ранее изжога способна провоцировать развитие онкологических заболеваний, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников, отметив, что ее можно контролировать снижением веса и лекарственными препаратами.



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