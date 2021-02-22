В Приморье на мужчину напал медведь

22.02.2021, 8:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Житель Приморья госпитализирован после того, как на него напал медведь в районе бухты Шепалово у поселка Врангель, сообщили в краевом УМВД России.

«В дежурную часть МО МВД РФ «Партизанский» поступило сообщение 58-летнего жителя поселка Врангель о том, что его 33-летний сын пострадал в результате нападения дикого животного в распадине озера в районе бухты Шепалово. Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали ему укушенную рану левой голени, закрытый перелом малой берцовой кости нижней трети левой ноги», – приводит РИА «Новости» сообщение.

По данным УМВД, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и егеря. Полицейские проведут беседы с охотниками и местными жителями о том, что на опасный участок побережья и близлежащую местность пока выходить нельзя.

Как информирует региональный главк МЧС РФ, группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда помогла в эвакуации мужчины, пострадавшего от нападения медведя между поселком Врангель и бухтой Шепалово. По данным МЧС, состояние пострадавшего удовлетворительное.

В местных соцсетях опубликовано видео спасения мужчины. Автор рассказывает, что медведица там родила медвежонка, и напала на человека, защищая детеныша.

Поселок Врангель находится у крупного города Находки. Шепалово – популярное место отдыха туристов, там расположена база отдыха.