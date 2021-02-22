 

В Приморье на мужчину напал медведь

22.02.2021, 8:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Житель Приморья госпитализирован после того, как на него напал медведь в районе бухты Шепалово у поселка Врангель, сообщили в краевом УМВД России.

«В дежурную часть МО МВД РФ «Партизанский» поступило сообщение 58-летнего жителя поселка Врангель о том, что его 33-летний сын пострадал в результате нападения дикого животного в распадине озера в районе бухты Шепалово. Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали ему укушенную рану левой голени, закрытый перелом малой берцовой кости нижней трети левой ноги», – приводит РИА «Новости» сообщение.

По данным УМВД, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и егеря. Полицейские проведут беседы с охотниками и местными жителями о том, что на опасный участок побережья и близлежащую местность пока выходить нельзя.

Как информирует региональный главк МЧС РФ, группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда помогла в эвакуации мужчины, пострадавшего от нападения медведя между поселком Врангель и бухтой Шепалово. По данным МЧС, состояние пострадавшего удовлетворительное.

В местных соцсетях опубликовано видео спасения мужчины. Автор рассказывает, что медведица там родила медвежонка, и напала на человека, защищая детеныша.

Поселок Врангель находится у крупного города Находки. Шепалово – популярное место отдыха туристов, там расположена база отдыха.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Минреинтеграции Украины просит включить крымскотатарский язык в Google Translate

07.10 / США сообщили о «важном прогрессе» на переговорах с Россией по ядерному разоружению

09.12 / Захарова оценила присвоение Лебедеву титула барона Сибирского

04.08 / Посольство Украины в Ливане не знает, пострадали ли украинцы в Бейруте

11.11 / Пилоты «Победы» поддержали Дзюбу, нарисовав в небе силуэт фаллоса

13.10 / ЦБ анонсировал появление цифрового рубля

05.12 / Интерпол предупредил о готовящихся фальсификациях с вакцинами от коронавируса

16.08 / Основателя белорусских Telegram-каналов NEXTA объявили в России в розыск

07.12 / Семья блогера Reeflay решила помочь родственникам погибшей в эфире девушки

26.06 / В РФ зарегистрировали более 50 тест-систем для выявления COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска