Андрея Малахова высмеяли за появление в эфире в «женской блузке»

22.02.2021, 8:02, Разное

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Российский телеведущий Андрей Малахов появился на публике в «женской одежде», чем удивил своих поклонников и зрителей шоу «Танцы со звездами». Фотографии в подобной одежде пользователи Сети обнаружили у него даже в Instagram.

Андрея Малахова пригласили в шоу «Танцы со звездами» для оглашения имен финалистов: ими оказались Сергей Лазарев и Екатерина Осипова. Однако зрители испытали не только ликование, но и недоумение, поскольку ведущий появился в «женской блузке с бантом». А в Instagram на нем была блузка кофейно-молочного цвета.

Поклонники Андрея Малахова даже подумали, будто он перепутал свою гардеробную с раздевалкой жены. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что такая одежда не подходит мужчине. Ранее Малахов сообщил, что в прошлом году самыми рейтинговыми выпусками его программы на телеканале «Россия-1» оказались эпизоды, посвященные смерти Валентины Легкоступовой, ДТП с Михаилом Ефремовым и его адвокату.

Источник: uznayvse.ru