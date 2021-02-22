 

Александр Морозов из «Кривого зеркала» рассказал об отношениях с проституткой

22.02.2021, 8:02, Разное
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Российский комик и звезда шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов признался, что однажды у него завязались отношения с проституткой. Об этом артист пояснил в эфире своей авторской передачи «Пчелка» на YouTube-канале.
Александр Морозов отметил, что ему нравится отдыхать с проститутками, потому что они честные. И тратить денег на них ему приходилось меньше, чем на жену или девушку. А с одной женщиной легкого поведения из Твери у него и вовсе роман закрутился. Комик отметил, что все произошло между ними не из-за интимной близости.

Имя проститутки Александр Морозов раскрывать не стал, ограничившись описанием цвета волос: они у нее были рыжими. По словам артиста, «она была нормальной и веселой девчонкой». Часто к нему в гости приезжала, но потом они решили разойтись и остаться друзьями. Позднее какое-то время они даже общение поддерживали.

Источник: radiokp.ru



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