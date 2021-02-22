 

Компания LG Innotek инвестирует полмиллиарда долларов в расширение производства модулей камер

22.02.2021, 8:00, Новости дня
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Резкое увеличение производства модулей камер для смартфонов в LG Innotek эксперты связывают с крупными заказами, поступившими от Apple. Как стало известно, LG намерено вложить в это дело дополнительно полмиллиарда долларов США.

Модули видеокамер должны быть использованы для сборки новых версий смартфонов iPhone. Однако для того, чтобы обеспечить выполнение заказа, южнокорейская компания вынуждена расширить мощности своих заводов.

По словам экспертов, новые модули будут отгружать вовсе не в Соединенные Штаты, где находится центральный офис Apple. Они станут поступать к тайваньскопу партнеру «яблочной» компании Hon Hai Precision Industry, владеющей брендом Foxconn и являющейся давним партнером Apple.



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