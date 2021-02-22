 

Скорость работы браузера Chrome хотят увеличить

22.02.2021, 8:00, Новости дня
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В компании Google сообщили, что намерены ускорить работу популярного браузера Chrome. Для этого разрабатывается специальное программное обеспечение, которое позволит существенно снизить нагрузку на оперативную память устройств.

Как пояснили эксперты, в браузере появится функция PartitionAlloc-everywhere, позволяющая достичь желаемой цели. С ней уже могли ознакомиться пользователи, получившие бета-версию обновленного продукта.

Новая функция, над которой разработчик трудится еще с прошлого года, позволяет быстрее запускать Chrome, а также использовать меньше ресурса оперативной памяти гаджетов, работающих на операционных системах Windows и Android. Вскоре она же станет распространяться на стандартных версиях браузера.



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