Китай выразил надежду на отмену США санкций и повышенных пошлин

22.02.2021, 7:42, Новости дня

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Пекин надеется, что вскоре США отменят повышенные ввозные пошлины на импорт из Китая и санкции в отношении китайских компаний, сообщил глава МИД Китая Ван И.

Он выразил надежду на то, что Вашингтон «как можно скорее скорректирует свой курс и, кроме прочего, отменит необоснованные пошлины на китайские товары». Кроме того, Пекин рассчитывает на отмену «санкций против китайских компаний, исследовательских и образовательных институтов», передает ТАСС.

Китай полагает, что США должны отказаться от «иррационального курса на подавление технологического прогресса Китая». Это позволит создать «необходимые условия для сотрудничества» между двумя странами, сказал Ван И, заявив о готовности Пекина сотрудничать с США в вопросах борьбы с COVID-19 и изменением климата, а также в области восстановлению мировой экономики.

Напомним, Ван И призвал США «перестать очернять Коммунистическую партию Китая и политическую систему КНР». Кроме того, от США требуют «прекратить оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете».