 

Один человек погиб и девять пострадали в ДТП в Красноярском крае

22.02.2021, 7:42, Новости дня
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В результате столкновения легкового автомобиля Honda Orthia и микроавтобуса Toyota Hiace один человек погиб и девять пострадали, информирует УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю.

ДТП произошло на 186-м километре автодороги Канск – Абан – Богучаны. Микроавтобус ехал в сторону Канска, Honda двигалась во встречном направлении. 37-летний водитель Honda скончался на месте, девять «пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью, четверо из них госпитализированы», сообщили в ГИБДД.

Отмечается, что погибший «в момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности». У водителя Toyota есть лицензия на перевозку пассажиров. Открыто уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». «В ходе расследования будет установлена причина происшествия», – приводит ТАСС текст сообщения.



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