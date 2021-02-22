Производство ноутбуков упадет на 10-15%

22.02.2021, 7:06, Новости дня

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По оценкам аналитиков мирового рынка электроники, в первом квартале текущего года производство ноутбуков упадет на 10-15% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. Некоторые эксперты называют это провалом глобального рынка, однако другие отмечают, что такая же динамика наблюдается из года в год.

Дело в том, что последние три месяца года перед рождественскими распродажами традиционно увеличивают продажи, к чему, разумеется, готовятся и производители. На рубеже 2019-2020 годов спад составил примерно 20%.

В количественном выражении производство ноутбуков в октябре-декабре 2020 года составило 69,7 млн шт., что на 54% больше, чем за аналогичный период 2019 г. За весь год было выпущено 226,8 млн ноутбуков.