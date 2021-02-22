 

Мантуров назвал «золотое правило» РФ при поставках вооружений

22.02.2021, 6:48, Новости дня
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Глава Минпромторга Денис Мантуров, говоря о поставках Россией вооружений другим странам, заявил, что Москва «ведет открытый и откровенный диалог».

По его словам, российская сторона всегда придерживалась «позиции максимальной открытости», чтобы «коллеги не чувствовали себя ограниченными как по использованию своей техники, так и по последующему обслуживанию и модернизации», передает RT.

Мантуров подчеркнул, что Россия, поставив технику, несет за нее полную ответственность, включая обслуживание, но не ограничивает покупателей в использовании приобретенных вооружений. Он отметил, что «это наши принципы и золотое правило».

Напомним, Мантуров также назвал сроки сертификации нового седана Aurus и сроки появления новой бизнес-версии самолета SSJ. Сообщалось, что Рособоронэкспорт – несмотря на санкции и пандемию – смог реализовать в 2020 году продукцию военного назначения на уровне предыдущего года, то есть на сумму порядка 13 млрд долларов.



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