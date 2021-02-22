 

Boeing посоветовала приостановить полеты своих лайнеров серии 777

22.02.2021, 6:48, Новости дня
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После инцидента в США рекомендуется приостановить полеты самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000, сообщила компания Boeing.

В компании заявили, что в период расследования Национального совета по безопасности на транспорте США рекомендуется «приостановить работы с 69 выполняющими полеты и 59 находящимися на хранении» самолетами, пока Федеральное управление гражданской авиации США «не определит подходящий протокол проверки». Boeing поддержала решения властей Японии и США приостановить полеты указанных лайнеров, передает ТАСС.



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