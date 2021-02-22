 

Что будет с курсом рубля в марте

22.02.2021, 6:44, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как мы видим, к концу февраля рубль немного укрепился и держится около отметки в 73 рубля за доллар (данные от 17 февраля), в начале месяца он стоил больше 76 рублей. По прогнозу на март колебания курса рубля могут составить от 73 до 76 рублей за доллар.

В первую очередь, на стоимость рубля в марте положительно будут влиять цены на нефть. Начиная с ноября 2020 года, фьючерсы марки Brent плавно повышаются в цене, на данный момент рост составляет уже плюс 14%. Прежде всего, это связано с повышением потребительской активности, окончанием карантина, частичным восстановлением авиасообщения между странами.

Отдельным фактором, влияющим на курс рубля в марте, станет внутриполитическая обстановка в США. Дальнейшие перспективы ультра-либеральной ДКП тесно связаны с доходностью американских государственных облигаций, а они, в свою очередь, влияют на стабильность доллара. Снижение доверия к американской валюте неизбежно приведет к укреплению рубля.

Положительное влияние на рубль окажут и действия Министерства Финансов России, которое сокращает объемы покупки валюты, так, в феврале эксперты отмечали трехкратное сокращение объемов.

Событие, которые может повлиять не только на рубль, но и на всю российский экономику в целом, – саммит ЕС, который состоится в конце марта. Возможные санкции со стороны Европы и Америки по отношению к России могут серьезно затронуть экономические интересы страны и, конечно, негативно сказаться на состоянии рубля. При этом эксперты в меньшей степени склонны волноваться о влиянии санкций, направленных на конкретные персоналии, как показывает практика, это может влиять на акции отдельного бизнеса, но не на нацвалюту.

Из позитивных трендов также нужно упомянуть активную вакцинацию как в России, так и в мире, которая является сигналом к тому, что страны будут постепенно уходить от ограничительных мер, экономическая активность будет возвращаться к прежним оборотам, что не может не сказаться на темпах восстановления мировой экономики.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Мнение: Для охраны инаугурации Байдена развернуто 65000 солдат и офицеров Национальной Гвардии

13.01 / Как изменились цены на продукты в российских магазинах после Нового года

15.07 / Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в поддержку арестованного губернатора Фургала

22.07 / В Google Play засветился планшет Samsung Galaxy Tab A7

11.01 / Притянули за брови

20.07 / Учёные рассказали, как орехи пекан влияют на людей с лишним весом

01.10 / Samsung представила в РФ мультипечь «5 в 1» из дизайнерской линейки Bespoke

13.01 / Тимати будет выпускать под своим товарным знаком гели для интимной гигиены и тампоны

25.09 / Звезда “Спеши любить” и “Это мы” Мэнди Мур ждет ребенка

14.10 / Мнение: ЖЖ проникает в Ютуб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска