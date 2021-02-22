Мнение: Время удалять WhatsApp

22.02.2021, 6:10, Разное

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Время удалять WhatsApp

Мессенджер WhatsApp ограничит возможности пользования своим приложением всем, кто не примет обновленные положения политики мессенджера до 15 мая, в соответствии с которыми пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте технической поддержки.

"Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт, однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении", – говорится в сообщении.

По сведениям интернет-портала TechCrunch, неактивные аккаунты пользователей, согласно правилам компании, полностью будет удалены через 120 дней с момента последнего использования приложения.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Этот шаг подвергся резкой критике экспертов и пользователей во многих странах. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил мнение, что новая политика WhatsApp привела к ускорению массового перехода пользователей в Telegram.

https://tass.ru/ekonomika/10753433 – цинк

Ориентировочно до конца марта переведу все контакты из WhatsApp в Телеграм, после чего приложение будет удалено с концами.

Кого в адресную книгу в телеге не добавил, стучитесь либо там, либо здесь в личку.

На ближайшее время телега https://t.me/boris_rozhin (можете подписываться) будет основным местом пребывания в мессенджерах. Помимо ЖЖ и Телеги, на текущем этапе вкладываться в поддержку и развитие других аккаунтов в соц.сетях не планирую.

PS. Идентичным образом, каких-либо публикаций в Facebook можно также не ждать. Личку я там уже давно не просматриваю (хотите достучаться – пишите в ЛС ЖЖ, Телегу или почту [email protected]), на аккаунт идет исключительно републикация материалов из блога и не более того.

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