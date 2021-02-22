Раскрыта причина отсутствия жены Мягкова на похоронах

22.02.2021, 5:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Супруга народного артиста РФ Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская не пришла на церемонию прощания с актером из-за проблем со здоровьем, сообщил представитель семьи.

Он отметил, что родственники и близкие семьи не хотели давать комментарии, однако возмущены возникшими впоследствии домыслами о бедности и одиночестве артистки.

«Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья. Она ни в чем не нуждается и возмущена слухами о бедности – все есть, пенсия хорошая», – рассказал представитель «Комсомольской правде».

По его словам, артистка ни в чем не нуждается, у нее есть хорошая пенсия, а также близкие, которые ей помогают. «Ни в коем случае не одинока, не нужно слушать чужих людей, соседей, рядом с ней находится семья – племянники», – добавил он.

18 февраля в Москве на 83-м году жизни скончался народный артист РФ Андрей Мягков. Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым прошло в МХТ имени Чехова 20 февраля, в последний путь артиста проводили продолжительными аплодисментами.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде в семье профессора Политехнического института. В 1965 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова). В 1965-1977 годах работал актером в театре «Современник». В 1977 году артист перешел в МХАТ, после разделения театра на две самостоятельные труппы продолжил работу в МХАТ (ныне МХТ) имени Чехова.

Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Также успех у зрителей снискала роль Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977).