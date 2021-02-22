 

США захотели разместить военных на десятках объектов в Греции

22.02.2021, 5:54, Новости дня
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В обновленном соглашении США и Греции о взаимном оборонном сотрудничестве предлагается разместить американских военных на десятках объектов, пишут СМИ.

Это будет второе обновленное соглашение за три года, прежде оно подписывалось в 2019 году. Соглашение предусматривает расширение американской базы Суда, предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис. Кроме того, американцам по согласованию с Грецией разрешат использовать любой военный объект в стране. Прежде у США была только база на Крите, передает РИА «Новости».

Как пишет «То Вима», Вашингтон «требует», во-первых, «временного продления соглашения, на период времени, например, пять лет», чтобы «оно не обновлялось ежегодно». Во-вторых, США хотят «добавления новых мест размещения». По информации издания, Вашингтон «представил документ с более чем 20 новыми местоположениями».

«Создание новой постоянной базы», подобной той, что есть на Крите, «не обсуждается». В районах, где американцы предлагают разместить своих солдат, «греческие и американские войска уже проходят совместную подготовку» или уже находится «инфраструктура НАТО». При этом выполнение соглашения не составит труда, информирует газета.

Напомним, США вызывающе ведут себя на Балканах. В Греции их деятельность начала усиливаться с момента приезда в страну посла Джеффри Пайетта, который до этого (с 2013 года по 2016 год) работал послом США на Украине и был одним из инициаторов евромайдана.



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