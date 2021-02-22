Глава авиарегулятора США потребовал проверки самолетов Boeing 777

22.02.2021, 5:54, Новости дня

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Руководитель Федерального управления гражданской авиации США Стив Диксон потребовал немедленно начать проверку самолетов Boeing 777 после того, как от одного из них в полете отвалилась обшивка.

Диксон сообщил, что «поручил издать чрезвычайную директиву, требующую начать незамедлительные проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000». Как отметил глава авиарегулятора, «это может означать, что некоторые самолеты изымаются из эксплуатации», передает ТАСС со ссылкой на CBS и NHK

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии уведомило местные авиакомпании о прекращении использования лайнеров Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000.

В субботу Boeing 777 авиакомпании United Airlines летел из Денвера, когда обломки обшивки упали рядом с жилыми домами в городе Брумфилд. Самолет с отказавшим двигателем вернулся в Денвер. В воздухе у лайнера горел двигатель, обшивка на силовой установке полностью отсутствовала. United Airlines заявила, что «в качестве меры предосторожности незамедлительно отзывает на временной основе из эксплуатации 24 самолета Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000».