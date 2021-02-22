 

МВД РФ закупает импортное оборудование для взлома переписки в соцсетях

22.02.2021, 5:18, Новости дня
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Как свидетельствует информация сайте на госзакупок, МВД РФ начинает крупнейшие по объемам приобретения оборудования для снятия информации с переписки граждан в таких соцсетях, как Skype, WhatsApp и Facebook.

Эксперты полагают, что силовики пытаются получить доступ к аккаунтам и копировать информацию, в том числе и удаленные сообщения. При этом ведомство полагается на зарубежное оборудование, отмечают специалисты.

Об объемах закупок говорит тендер, объявленный только в одном Северо-западном окружном управлении МТС МВД, который предполагает закупку сразу 11 специальных комплексов оборудования по стартовой цене 16,8 млн рублей. Данный орган принимает заявки до 1 марта текущего года.



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