Мнение: СССР и Куба в Африке. Эфиопо-сомалийская война

22.02.2021, 5:16, Разное

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Интересный обзор на тему политики СССР и Кубы в северо-восточной Африке 70х годов.

СССР и Куба в Африке. Эфиопо-сомалийская война

Аннотация:

Не имея значительных ресурсов, Куба в 1970-х – 1980-х годах стала одним из ведущих акторов политики на африканском континенте. Фидель Кастро неоднократно подчеркивал сходство целей кубинцев и народов Африки. С его точки зрения, построение социализма являлось единственной стратегией, позволяющей странам, в недавнем времени избавившимся от положения колонии или полуколоний, сохранить независимость и перспективы развития. Кубинские революционеры появились в Африке в 1964 году во время событий в Конго, известных как восстание Симба и Квилу. Кубинский отряд во главе с Че Геварой передал восставшим основные навыки партизанкой войны. Кубинцы приобрели неоценимый опыт, сочетающий как, собственно, военную составляющую, так и умение политически и идеологически вооружать повстанческие группы.

В конце 1960-х – первой половине 1970-х годов в странах Африканского Рога начались значительные изменения. После переворота 21 октября 1969 года Сомали возглавил Мохаммед Сиад Барре, который уже в 1970 году провозгласил научный социализм государственной идеологией. Советские военные и экономические советники находились в Сомали после обретения страной независимости в 1960 году, а после прихода к власти Барре в Могадишо и Бербере начали появляться и кубинские специалисты.

В 1974 году в Эфиопии произошла революция, свергнувшая императора Хайле Селаассие I. Политическая власть от крупной буржуазии и аристократии перешла к Временному военно-административному совету (ДЕРГ). На лидирующие позиции постепенно выдвигается Менгисту Хайле Мариам, который в дальнейшем объявит о начале строительства в Эфиопии социализма, а в 1987 году станет первым президентом Народно-Демократической Республики Эфиопии. К 1977 году на территории Эфиопии находятся как советские, так и кубинские военные специалисты.

Появление на политической карте Африки двух соседних социалистических стран открывало для СССР огромные возможности. СССР мог и должен был стать активным посредником урегулирования спора Сомали и Эфиопии о статусе региона Огаден – провинции, населенной народами, близкими к сомалийцам в языковом и культурном аспектах.

Понимая это, Фидель Кастро, посещавший как Эфиопию, так и Сомали, призывал разрешить противоречия сообразно социалистическим принципам, позволяющим совершенно иначе взглянуть не спорные территории и права народов, проживающих на них.

Однако советское руководство СССР действовало отстраненно и неэффективно, что стало одной из причин войны за Огаден (1977-1978), в которую оказались втянуты и кубинские войска, находившиеся на территории Эфиопии.

В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают политику СССР и Кубы в Африке, истоки конфликта между Сомали и Эфиопией, недостатки советской внешней политики, которые в определенной степени привели к Эфиопо-сомалийской войне, более известной как Война за Огаден.

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