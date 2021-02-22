 

В США алгебру сочли расизмом

22.02.2021, 5:00, Новости дня
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Власти штата Орегон увидели в традиционном курсе математики «идеи превосходства белой расы», назвав расизмом объективность и сосредоточенность на правильном ответе. Вместо алгебры власти хотят ввести новый курс «этноматематики», передает Fox News.

Орегонский департамент образования побуждает учителей записываться на курсы по продвижению так называемой этноматематики. Как учит этот курс, сосредоточенность на поиске правильного решения математических примеров – это проявление «идеи превосходства белой расы».

«Объективность теперь считается расизмом. Это часть проблемы. Если есть правильные и неправильные ответы, это уже расизм. Но есть также ряд дополнительных проблем со всей этой программой. Первая – это идея о том, что учителя поддерживают расизм в классе, потому что они расисты, они не видят собственной предвзятости и не могут контролировать проявлений собственного расизма. Другая проблема – это упомянутая вами идея о том, что математика – белая дисциплина. Фундаментальная абсурдность этого очевидна любому, кто хоть немного изучил вопрос. И третье – это так называемое «мягкий шовинизм заниженных ожиданий». Людям говорят, что небелые студенты не могут соответствовать заданным стандартам, так что стандарты надо менять», –приводит ИноТВ комментарий старшего редактора Post Millenial Либби Эммонса каналу Fox News.

По его словам, дети понимают, когда с ними ведут себя угодливо. «Они понимают, когда их гладят по головке и говорят им, что они молодцы, при этом что они сами знают, что не справляются.  Мы также знаем, что дети преуспевают, когда с них спрашивают. Любой родитель вам это скажет! Когда от ребенка ожидают соответствия какому-то уровню ответственности, дети могут делать успехи. Им это нужно! Им нужна возможность позаботиться о себе и быть на уровне. Да! Каждый ребенок это знает! И когда мы ведем себя с ними так, будто они идиоты, как будто для изучения математики им необходимы уроки интерпретативного танца, дети видят нас насквозь! Очевидно же! Не знаю, кто здесь одурачен», – отметил он.



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