После убийства девушки полицейских в Кузбассе отправили под суд за халатность

22.02.2021, 5:00, Новости дня

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В Кемерово будут судить двух сотрудников полиции, из-за халатности которых, по версии следствия, убита 23-летняя девушка, сообщила пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного дежурной части отдела полиции «Ленинский» УМВД РФ по городу Кемерово, обвиняемых в совершении преступления по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Трагедия произошла в квартире на проспекте Ленинградском в Кемерово. Студентку КузГТУ убил ее бывший парень, с которым она рассталась. По словам родственников, он мучил жертву 3,5 часа. Соседи слышали крики о помощи и вызывали полицию, но стражи порядка так и не приехали. Когда соседи взломали дверь, девушка была мертва, передает РИА «Новости», ссылаясь на сообщения в соцсетях.

«По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые, находясь на рабочем месте, получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Ленинском районе областного центра драка, слышны крики женщины о помощи. Полицейские зарегистрировали данное сообщение, однако халатно отнеслись к своим должностным обязанностям и не отправили группу на проверку данной информации. В результате халатных действий полицейских: преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница областного центра», – говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Обвиняемые не сотрудничали, вину не признали. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – информирует ведомство. Уточняется, что 23-летний мужчина, убивший бывшую сожительницу, был задержан на месте преступления. Его дело также рассматривается в суде.

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