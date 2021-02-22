Беспорядки из-за ареста левого рэпера продолжились в Испании

22.02.2021, 5:00, Новости дня

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В Испании левые радикалы шестой день подряд устраивают беспорядки, акции протеста вызваны арестом рэпера Пабло Хаселя, сообщают информационные агентства.

Участники акции, на которую пришло много несовершеннолетних, в Барселоне развернули плакат «Вы нам показали, что быть мирными бесполезно» и распевали песни Хаселя. Акция началась у вокзала Сантс. Позднее у полицейского управления демонстранты начали забрасывать правоохранителей камнями, мусором, бутылками, петардами, выкрикивать оскорбления, вырывать дорожные знаки. Полицейские фургоны оттеснили митингующих, передает РИА «Новости» со ссылкой на 24 Horas.

Протестующие направились к площади Каталонии, строя по дороге новые баррикады и выкрикивая «Каталония антифашистская!». Власти заранее убрали из центра города большие мусорные контейнеры, владельцы магазинов закрыли витрины. Задержаны как минимум семь человек – «пять за ограбление магазина одежды и двое за общественные беспорядки», говорится в сообщении каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra. Пострадал один из правоохранителей.

Днем в воскресенье протесты и столкновения произошли и в Бильбао (Страна басков). Радикалы переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, разбивали витрины, забрасывали полицию бутылками. Молодой человек напал на фотографа газеты Deia, один человек задержан.

Напомним, Хаселя приговорили к девяти месяцам тюрьмы за сообщения в Twitter и одну из песен. Суд посчитал, что в 64 постах и песне, размещенной в YouTube, были допущены высказывания, которые прославляют терроризм, содержат клевету в адрес монархии и государственных институтов Испании. Хасель выступил в поддержку генерального секретаря Коммунистической партии Испании, которого посадили в тюрьму за «принадлежности к Группе антифашистского сопротивления (GRAPO)». GRAPO в Евросоюзе и в США считается террористической организацией. В понедельник Хасель забаррикадировался в Университете Льейды вместе с около полусотней сторонников. Во вторник утром правоохранительные органы его задержали.