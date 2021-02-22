Мнение: Бои под Горловкой. 20-21.02.2021

22.02.2021, 4:22, Разное

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Безлер сообщает https://vk.com/angeligo?w=wall283528124_957 о больших потерях армии ДНР под Горловкой. До 20 убитых и существенное кол-во раненых.

В телеграме сообщают:

По ситуации в Горловке. Погибших и раненых пока не посчитали до конца. Официально пишут про 7 двухсотых. Но источники сообщают о том, что их может быть больше. Точно известно что один из ВОПов 3 батальона НМ был полностью разнесен артударом. Когда начали отходить с позиций, случились два подрыва. Как говорят источники, скорее всего работа украинских ДРГ накануне. Украинская арта и стрелковое не даёт (сюр какой-то) зайти эвакуационным группам НМ ДНР на свои разнесенные позиции для сбора раненых и убитых. (c) Записки Ветерана

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Когда я был в ополчении и участвовал в боевых действиях, мне, как и другим моим боевым товарищам, было очень страшно. Всё происходящее пугало. Была страшна боль, была страшна смерть, был страшен страх… Но страшнее всего, было погибнуть безымянным солдатом. Было страшно исчезнуть так, чтобы твои родные и близкие не знали, что произошло… Не знали о твоём поступке и смысле твоей гибели.

Когда линия боевого разграничения движется в том или ином направлении она уже называется фронтом. Когда есть это движение и когда есть стратегия, цель этого движения, тогда конечно, есть смысл скрывать потери, чтобы противник не до конца в конкретном узкой временной перспективе не владел полной оперативной обстановкой. Но при наличии многолетнего стояния на месте, наличии интернета и социальных сетей, смысла в сокрытии потерь нет никакого. Это только деморализует выживших бойцов, которые не захотят безвестно кануть в следующем бою, а также убедит мобилизационный ресурс в том, что служить в армии глупо.

Мне интересно, высокие командиры любой армии мира, которое принимают решение о сокрытии потерь, сами когда-нибудь испытывали такой страх? Как можно отбирать у погибших бойцов право на героическую память о них? Конечно, вопрос риторический, философский, очень абстрактный и касающийся не нас, а кого-то другого в глубокой теории. (с) Даниил Безсонов

Вчера также сообщалось об одном погибшем у ДНР http://dnr-news.com/dnr/55746-odin-voennosluzhaschiy-dnr-pogib-dvoe-raneny-v-rezultate-obstrela-golovki-ukrainskoy-armiey.html и 11 убитых у ВСУ + уничтоженный склад боеприпасов ВСУ в районе Водяного (видео горящего склада тут https://twitter.com/nuIb6SbxMdOxmV3/status/1363482036787372035)

После того, как украинской стороной был нанесён массированный артиллерийский удар по нашим позициям в районе Горловки, который привёл к нашим потерям, наши бойцы результативно ответили. Потери понесли 35 бригада морской пехоты ВСУ (на позиции прилетела ответка) в районе Горловки, и 56 мотопехотная бригада ВСУ (взорвался склад БК в районе Водяного). Общая численность потерь ВСУ составила 11 погибших воинов света, по раненным информация уточняется. (с) Даниил Безсонов

Пожар на позициях 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

Празднование 7-й годовщины майдана продолжается. "Война остановлена".

Судя по действиям ВСУ на этой неделе, идёт прощупывание по всей линии обороны Республик.

Обстрел фосфором позиций под Марьинкой, более двадцати мин.

Удары по Сигнальному работали из БМП-73 мм и минометов. Горловское направление, там вообще вчера война была, с погибшими и ранеными с обеих сторон.

Юг ДНР ежедневно лихорадит от обстрелов, их даже в отчеты не вставляют, бойцы с позиций говорят, что ВСУ работает минометами и ствольной артиллерией. Активизация на Светлодарке.

Отчеты ОБСЕ показывают, что Киев подтягивает дальнобойную артиллерию, танки, личный состав. Да и местные жители с той стороны подтверждают увеличение количества военных. (с) Репортер Руденко

На деле, очередная эскалация была ожидаема и она произошла, с кровавыми последствиями.

Надо усилить накал мантр про Минские соглашения и отсутствие альтернатив.

PS. Кстати, на Украине реанимируют "Минстец" https://asd.news/news/ukraina-reanimiruet-informatsionnye-voyska/, который столь позорно схлопнулся в прошлый раз.

PS2. Также Безлер выложил https://vk.com/angeligo?w=wall283528124_956 фото Зеленского на коленях в Горловке 17 апреля 2014 года.

Зашел в инет вечером после работы. А тут всё пытаются рассказать, что вот ну совсем не правда, что фигляр Вовчик и по совместительству типа президент, выступал в КСКЦ "Стирол". Упсс, не просто выступал, он там по ходу "пьесы" и на коленках стоял.

Ну клоун, это у него хорошо получалось в то время. Сцена КСКЦ "Стирол" 17 апреля 2014 года , Горловка. Вот не стоит так сильно просить предоставить фото, а то у меня много есть

И.Безлер 21.02.2021

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