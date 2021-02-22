Мнение: О дважды выигранном невероятном пари

22.02.2021, 4:16, Разное

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ОК, передохнём немного – воскресенье же.

Есть люди, спорить с которыми категорически не рекомендуется. Не потому, что проспоришь. А потому, что невозможно предсказать наперёд, какими потерями и разрушениями этот спор обернётся. Или вообще – во что выльется.

Дело было в Нью-Йорке – но это ещё полбеды. Дело было в нью-йоркском баре, что гораздо хуже…

В субботу, 29 сентября 1956 года, слесарь из Нью Джерси Томас Фитцпатрик культурно отдыхал в баре. Веселье шло своим чередом, пока беседа не свернула на тему дорожного движения. Слово за слово, и вот Томми уже бьется об заклад, что сможет домчаться из Нью Джерси до этого самого бара в Северном Манхэттене за 15 минут.

Томми хоть и был парнем горячим, но точно знал на что идет. В Нью Джерси есть аэропорт Тетерборо, а у ирландца есть лицензия пилота…

30 сентября в 3 часа утра пьяный в дым ирландец угнал самолёт, принадлежавший лётной школе Тетерборо, и через несколько минут приземлился на Сейнт–Николас Авеню, неподалеку от 191 улицы и точнёхонько рядом с баром, где был заключен спор.

В итоге Томми Фитцпатрик отделался на удивление легко. Владелец самолета отказался писать заявление об угоне. А отобранная пилотская лицензия — подумаешь, все равно Томми больше не собирался летать.

Но, как говорится, не зарекайся!

Через два года, 4 октября 1958 года, Томми снова культурно отдыхал в баре. Естественно, речь зашла о его полёте, как–никак, годовщина! Но тут этот чёртов бармен позволил себе усомниться. Он, видите ли, не верит, что самолёт может сесть на улицу. Он, видите ли, сомневается, что Томми говорит правду!

Пришлось Томми снова отправляться ночью в Тетерборо, угонять самолёт и доказывать всем и каждому, что он может совершить посадку где ему хочется и когда ему хочется, а всякие бармены могут засунуть свое неверие себе в…

Ну, на этот раз пришлось полгодика посидеть в тюрьме за хулиганку, конечно. Зато желающих спорить с ирландцем не осталось. Ну, по крайней мере он больше не летал.

А вы на что готовы, чтобы выиграть спор?

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