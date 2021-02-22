Вооруженные столкновения произошли в Триполи

22.02.2021, 4:06, Новости дня

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В центре ливийской столицы Триполи произошли столкновения между вооруженными формированиями, здание МВД пытались взять штурмом, сообщают СМИ.

Afrigatenews сообщает, что боевики из Эз-Завии (западнее Триполи) при поддержке экстремистских элементов из Бенгази и Дерны установили контроль над площадью Мучеников. Боевики стреляли в воздух и пытались штурмовать здание МВД. Sky News Arabia сообщает, что столкновения между вооруженными формированиями начались из-за покушения на главу ведомства. Спецназ вытеснил ополченцев из центра Триполи. Сам министр уехал в Мисурату, передает ТАСС.

Напомним, группа неизвестных пыталась атаковать в Триполи кортеж машин, в одной из которых находился министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Али Башага. Группе автомобилей министерства перегородили дорогу несколько военных машин. По предварительным данным, охрана главы МВД арестовала несколько человек, один из них получил ранение.