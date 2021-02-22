 

Пекин потребовал от США прекратить подрывать суверенитет Китая

22.02.2021, 4:06, Новости дня
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В последние несколько лет отношения Китая и США отклонились от нормального пути, сообщил глава китайского МИДа Ван И.

Он заявил, что отношения двух стран «столкнулись с самыми серьезными трудностями с момента установления» дипломатических связей. Как сообщил министр, «ключевой причиной этого стало то, что предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него». В связи с этим Белый дом «предпринял ряд шагов», чтобы «оказать давление на Китай и сдержать его, что оказало неизмеримый ущерб для двусторонних отношений», сказал Ван И.

Он отметил, что администрация Джозефа Байдена «проводит пересмотр и переоценку внешней политики» США. Пекин выразил надежду, что теперь Белый дом «будет следовать тенденциям времени и мира, откажется от предрассудков и неоправданных подозрений, а также предпримет шаги для того, чтобы вернуть политике в отношении Китая рациональность для обеспечения здорового и стабильного развития китайско-американских отношений», передает ТАСС.

Ван И призвал США «перестать очернять Коммунистическую партию Китая и политическую систему КНР». Кроме того, от США требуют «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете».

Напомним, Белый дом сообщил о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Байден сообщил китайскому коллеге о «фундаментальной обеспокоенности» действиями Китая, затронул тему прав человека, Гонконга, Синьцзяна и острова Тайвань, а также обещал «практичное, ориентированное на результат» общение с китайской стороной, говорится в сообщении.



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