Мнение: Китай и РФ договорились развернуть станцию на Луне к 2030-му году

22.02.2021, 3:28, Разное

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Китай и РФ подписали договор о сотрудничестве в деле создания совместной российско-китайской станции в районе Южного полюса Луны.

Россия и Китай подписали межправительственный Меморандум о сотрудничестве в рамках совместного создания Международной лунной научной станции (ILRS). От имени правительств документ подписали представители Роскосмоса и Китайского национального космического управления (CNSA). Как сообщает издание SpaceNews, в соответствии с Меморандумом Россия и КНР совместно развернут станцию к 2030 году в районе лунного Южного полюса, что означает поворот от партнерства России с другими участниками программы МКС в «восточном направлении». Это в итоге может значительно повлиять на общий расклад в сфере освоения космоса.

Цель ILRS – многолетнее присутствие человека на Луне на ближайшее десятилетие в 2030-х годах. В Роскосмосе уже сообщили, что эксплуатационный ресурс МКС подходит к концу, и Россия готова поделиться собственным опытом космических экспедиций в интересах российско-китайского проекта. По словам эксперта Лестерского университета Бледдина Боуэна, меморандум отражает более широкую тенденцию, состоящую в сближении «орбит» России и Китая

https://www.techcult.ru/space/9414-rossiya-i-kitaj-dogovorilis-o-stroitelstve-lunnoj-stancii – цинк

Участие в проекте Китая существенно повышает вероятность того, что меморандум о намерениях выйдет за пределы прожектов и шуточек в Твиттере и дойдет до стадии практической реализации с возможностью преодоления объективных технологических проблем связанных с полетами на Луну и развертывании там лунной базы.

На что способен Китай в области постройки космических станций будет понятно в 2022-2023-м годах, когда китайцы собираются самостоятельно построить космическую станцию "Небесный дворец", которая после прекращения эксплуатации МКС в 20х годах (а к этому все идет), может остаться самой крупной станцией в околоземном пространстве.

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