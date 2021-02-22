Мнение: О расплате России за одну лишь ошибку вождя

22.02.2021, 3:22, Разное

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Нынешний российский президент Владимир Путин ошибся по-крупному, пожалуй, всего лишь один раз. Но зато как! Платить и расплачиваться всей стране придётся ещё долго. Очень долго. Хотя она и так уже платит немало.

Нет, это не про #Крым.

Всё гораздо серьёзнее…

Огромную ошибку Владимир #Путин совершил примерно 10 лет назад. Когда решил вернуться в президентское кресло. Тогда у части элит и населения сохранялись иллюзии, что ещё на один срок продлится умеренно-либеральное президентство Дмитрия Медведева с его лозунгом «Свобода лучше, чем несвобода».

Да, этот период не был совсем уж бархатным – одна «Война 08-08-08» чего стоит! Но всё же внутри страны было всё не так уж и плохо. А, главное, она развивалась.

После сентябрьской, 2011 года рокировочки на съезде «Единой России» в одночасье изменилось всё. И в политическом климате, и в предпринимательском. Последнее, пожалуй, даже хуже – и так не самый многочисленный производящий и творящий класс словно получил удар под дых.

Началась стагнация.

ВВП на душу населения по номиналу в 2010 г. – 56-е место в мире, в 2020 г., по оценке – 61-е. А ВВП на душу населения по паритету покупательной способности? У нас его очень любят за то, что кажемся выше и богаче. В 2010 г. – на 52-м месте в мире, в 2020 г., по оценке МВФ, на том же, 52-м. Есть ещё индекс человеческого развития, который считает ООН. В 2010-м году – 65-е место, в 2020-м – 52-е место. Хотя бы здесь – рост, пусть мы и в шестом десятке! Но насколько это каждый чувствует на себе?

Это всё сухие цифры. Но и они красноречивы.

А потом заработал бешеный принтер, началось закручивание гаек внутри страны, началось Россия сосредотачивается вовне…

У этого, разумеется, была и есть своя цена. Экономическая.

Доходы населения – вернейший индикатор социального благополучия – застыли: прирост на 3,3% за 10 лет, это ни о чём. И счёт тут, кстати, идёт в рублях. На долларовый результат без слёз не взглянешь…

Ну, если только вы не путинский олигарх: как раз у тех всё хорошо. Совокупное состояние россиян, входящих в локальный список Форбс, на 1 декабря 2020 года составило 385,4 млрд долл. В 2010 году – 297 млрд долл.

Что ещё характеризует путинский #застой?

Добыча нефти и газа в 2020 г. примерно на уровне 2011 года. Выплавка стали – рост к 2010 г. до 10% всего лишь. Выпуск легковых автомобилей, по оценке за 2020 г., на уровне 2010-го, грузовых – на 10–13% ниже.

В 2010 г. в России делали 230–240 штук металлорежущих станков в месяц, в 2020 г., по оценке – 380–385 штук. На всю страну, между прочим. Степень износа основных фондов в обрабатывающей промышленности – 55,9%, тоже перемен нет.

Ладно, зато #Россия строится. Но… В 2010 г. произвели 911 шт. бульдозеров на всю страну, в 2019 г. – 765 шт. Экскаваторов – в 2010 г. 2121 шт., а в 2019 г. 2733 шт., но в 2020 г., по оценке, упали до 2323 шт. Откуда будет гнаться техника для великих строек? Да, главный бенефициар путинского застоя – #Китай…

Но ведь мы за эти годы кому-то там что-то там показали, а кого-то даже проучили. Создали «Армату», «Булаву», «Циркон», «Кинжал», «Сармат» и «Авангард». Приросли территорией и Крымским мостом. Преисполнились национальной гордости, словом.

Достойная ли это компенсация за потерянное десятилетие?

Конечно, и Владимир Путин кое-что потерял. Не затей он всю эту хитрость с возвращением, а потом с обнулением, остался бы в глазах россиян величайшим правителем страны за всю историю. А к 2036 г., если просидит, негатива в его адрес будет, пожалуй, даже побольше, чем в сторону Бориса Ельцина и Михаила Горбачева вместе взятых.

Но разве от этого легче?

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